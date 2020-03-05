135 ножевых и изнасилование. Подробности убийства чеченского блогера во Франции

В убийстве подозревают гражданина России, проживающего Чечне, однако его имя следствие не раскрывает. Ранее издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники писало, что убийство может быть связано с диссидентской деятельностью Алиева, который критиковал нынешнее руководство Чеченской республики. Кроме того, в материале утверждалось, что убийца был знаком с Алиевым. Отмечается, что сразу после совершения преступления киллер покинул страну, перебравшись из Франции через Германию в Россию.

Об убийстве Имрана Алиева стало известно 1 февраля 2020 года. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в одной из французских отелей.

