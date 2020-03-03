В Москве мужчина скончался после изнасилования

В Москве обнаружено тело мужчины, который перед смертью был избит о подвергнут сексуальному насилию. По данным телеканала РЕН ТВ, труп нашли утром 2 марта в квартире на Нижегородской улице.

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По версии следствия, погибший и двое его знакомых распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате двое ранее судимых мужчин избили потерпевшего, а затем надругались над ним с использованием подручного предмета.

От полученных травам пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает АГН Москва.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, передает Москва 24.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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