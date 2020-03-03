В Москве мужчина скончался после изнасилования
В Москве обнаружено тело мужчины, который перед смертью был избит о подвергнут сексуальному насилию. По данным телеканала РЕН ТВ, труп нашли утром 2 марта в квартире на Нижегородской улице.
По версии следствия, погибший и двое его знакомых распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате двое ранее судимых мужчин избили потерпевшего, а затем надругались над ним с использованием подручного предмета.
От полученных травам пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает АГН Москва.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, передает Москва 24.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Ну Украине депутата Рады призвали извиниться за шутку об «атомной бомбе на Москву»
- В России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом
- Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат получил два года условно
- Apple выплатит 500 млн долларов из-за замедления смартфонов
- Аэробус экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о бомбе