В Москве мужчина скончался после изнасилования

По версии следствия, погибший и двое его знакомых распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате двое ранее судимых мужчин избили потерпевшего, а затем надругались над ним с использованием подручного предмета.

От полученных травам пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает АГН Москва.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, передает Москва 24.

