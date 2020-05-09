Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Тренер секции ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу магазина, попросившую его надеть маску.
Событие произошло в крымском поселке Новый Свет. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на портал «Примечания», спортсмен плюнул девушке в лицо и жестоко ее избил.
Молодой человек зашел в магазин с девушкой без защитной маски. Сотрудница попросила пару покинуть помещение. Между ними произошел конфликт, после чего продавщица бросила в тренера банку с огурцами, однако не попала в него. А тренер протащил женщину по улице и нанес ей несколько ударов, после чего вместе со своей спутницей покинул место происшествия.
Пострадавшая женщина написала заявление в полицию. По факту проводится проверка.
На фоне вынужденных выходных в соцсетях всё чаще появляются сообщения о нападениях на граждан, причем не всегда с целью ограбления. Так, 5 мая жительница Москвы Алена Ивлева рассказала на своей странице в Facebook, что её среди бела дня избил неизвестный мужчина в районе Белорусского вокзала из-за того, что она была без маски.
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