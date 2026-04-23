СМИ: Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Самаре
23 апреля 202606:04
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в двенадцатиэтажный жилой дом в Самаре, сообщает Telegram-канал Mash.
Жильцы услышали взрыв около пяти утра. В результате удара повреждён фасад здания, ударной волной выбило окна. Обломки упали у дома. Жильцов выводят, экстренные службы оцепили территорию.
Атака на Самарскую область длится пять часов и продолжается второй день подряд.
Накануне при обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребенок. В дом врезался беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
