СМИ: Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Самаре

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в двенадцатиэтажный жилой дом в Самаре, сообщает Telegram-канал Mash.

Жильцы услышали взрыв около пяти утра. В результате удара повреждён фасад здания, ударной волной выбило окна. Обломки упали у дома. Жильцов выводят, экстренные службы оцепили территорию.

Атака на Самарскую область длится пять часов и продолжается второй день подряд.

Накануне при обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребенок. В дом врезался беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаСамараВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры