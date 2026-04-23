Пентагон заявил, что разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода
Полная очистка Ормузского пролива от мин Ирана может занять не менее шести месяцев, сообщает The Washington Post.
По данным издания, об этом заявили представители Пентагона. На этом фоне мировые цены на энергоносители могут оставаться рекордно высокими в течение длительного времени даже после подписания мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
Такой прогноз вызвал негодование как среди демократов, так и среди республиканцев. Последние также обеспокоены возможными политическими последствиями в связи с приближением промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре.
Ранее стало известно, что авиапассажирам следует готовиться к дальнейшим проблемам с топливом в ближайшие несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
