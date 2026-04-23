Россиянам снизили количество теплопотребления в квартирах

Новые требования к отопительному оборудованию снизят теплопотребление зданий и сделают его экономичнее. Государственный стандарт, прежде всего, затронет проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей климатического оборудования.

ГОСТ обеспечит автоматизацию системы отопления в пределах одного жилого помещения. Он будет учитывать потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек.

Новое оборудование позволит дистанционно контролировать температуру в квартирах. Появилась возможность программировать режимы обогрева, в то время как система будет вести учет потребления тепла в каждом жилом помещении.

