Россиянам снизили количество теплопотребления в квартирах
В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, сообщает RT.
Новые требования к отопительному оборудованию снизят теплопотребление зданий и сделают его экономичнее. Государственный стандарт, прежде всего, затронет проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей климатического оборудования.
ГОСТ обеспечит автоматизацию системы отопления в пределах одного жилого помещения. Он будет учитывать потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек.
Новое оборудование позволит дистанционно контролировать температуру в квартирах. Появилась возможность программировать режимы обогрева, в то время как система будет вести учет потребления тепла в каждом жилом помещении.
Ранее россиянам рассказали, как законно сократить расходы на отопление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
