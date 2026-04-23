В КПРФ скорректировали слова Зюганова о возможном повторении 1917 года
Вызвавшее широкий общественный резонанс выступление главы КПРФ Геннадия Зюганова в Госдуме стало вирусным в интернете, сообщают «Ведомости».
Речь идет о предостережении лидера коммунистов относительно возможного повторения в современной России революционного сценария. В действительности фрагмент выступления политика звучал так: «Если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 г.».
В стенограмму выступления Зюганова на сайте партии внесли уточнения, и теперь оно читается так: «Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го». Слова депутата скорректировали на следующий день после публикации.
Парламентарий указал, что его партия делает все для поддержки стратегии президента Владимира Путина, но в Кремле «не слышат», однако при этом «услышали Боню», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
