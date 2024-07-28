Трех жителей Каспийска арестовали за планирование теракта в церкви

В Махачкале Советский районный суд арестовал трех жителей Каспийска, которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения теракта в церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

По данным источника, суд начал уголовное преследование по ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Подозреваемые будут находиться под стражей в течение двух месяцев.

Согласно информации следствия, несколько уроженцев Дагестана, объединились в группу, создав террористическое сообщество для подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери вместе с ее прихожанами в Каспийске. Сообщается, что они также планировали совершение других особо тяжких преступлений.