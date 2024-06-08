Траур объявили в Херсонской области
8 июня 202415:56
В Херсонской области на 9 и 10 июня объявили траур в связи с гибелью 22 человек в Садовом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в Херсонской области отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Также будут приспущены государственные флаги.
Ранее Сальдо отметил, что украинские военные использовали дрон для разведки местности и не обнаружили присутствия российских военных, что, по его мнению, указывает на то, что целью удара было запугивание мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru