Траур объявили в Херсонской области

В Херсонской области на 9 и 10 июня объявили траур в связи с гибелью 22 человек в Садовом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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По его словам, в Херсонской области отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Также будут приспущены государственные флаги.

Ранее Сальдо отметил, что украинские военные использовали дрон для разведки местности и не обнаружили присутствия российских военных, что, по его мнению, указывает на то, что целью удара было запугивание мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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