Траур объявили в Херсонской области

По его словам, в Херсонской области отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Также будут приспущены государственные флаги.

Ранее Сальдо отметил, что украинские военные использовали дрон для разведки местности и не обнаружили присутствия российских военных, что, по его мнению, указывает на то, что целью удара было запугивание мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

