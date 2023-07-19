Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне

Причина возгорания не уточняется.

«Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыт участок с 118 по 130 километр автодороги, сообщает телеканал «360». Транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.

Как отметил Аксенов, из прилегающей к полигону зоны планируют временно эвакуировать более двух тысяч жителей четырех ближайших населенных пунктов. Глава региона добавил, что в связи с ЧП развернут оперативный штаб, пишет Ura.ru. На месте действуют профильные службы.

