Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне

Трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Грузовики и автобусы не будут пускать на Крымский мост

Причина возгорания не уточняется.

«Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыт участок с 118 по 130 километр автодороги, сообщает телеканал «360». Транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.

Как отметил Аксенов, из прилегающей к полигону зоны планируют временно эвакуировать более двух тысяч жителей четырех ближайших населенных пунктов. Глава региона добавил, что в связи с ЧП развернут оперативный штаб, пишет Ura.ru. На месте действуют профильные службы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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