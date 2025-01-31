Трамп заявил, что вертолет летел слишком высоко перед столкновением в Вашингтоне

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что вертолет Black Hawk летел намного выше предельной высоты 200 футов (около 61 метра).

Ранее Трамп сообщил, что выживших в авиапроисшествии нет.

Вечером 29 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе над Вашингтоном. Погибли 67 человек. В их числе российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.



