Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакастрофе в Вашингтоне
Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов и еще шесть фигуристов погибли при крушении самолета под Вашингтоном.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.
По его словам, 14 фигуристов, предположительно, погибли в этой авиакатастрофе. Зегиба уточнил, что шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.
Ранее сегодня начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли сообщил а пресс-конференции, что спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 под Вашингтоном, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена.
На борту Bombardier было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В рухнувшем вертолете – трое членов экипажа. Тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию и члены их семей направлялись в Вашингтон после чемпионата страны, который проходил в Уичито (Канзас) с 20 по 26 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru