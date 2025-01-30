Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакастрофе в Вашингтоне

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов и еще шесть фигуристов погибли при крушении самолета под Вашингтоном.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.

По его словам, 14 фигуристов, предположительно, погибли в этой авиакатастрофе. Зегиба уточнил, что шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.