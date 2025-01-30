Спасатели в США извлекли из воды 28 тел погибших в результате авиакатастрофы...

Собянин открыл ледовый дворец Навки в Мневниковской пойме

Власти Москвы выделили грант Российскому научному фонду

Объем грантовой поддержки на патенты в Москве вырос почти в пять раз в 2024 году

Слова благодарности онкологам появятся на кинотеатре «Октябрь» и на Новом Арбате 4 февраля

Циклон начнет приносить похолодание в столицу к выходным