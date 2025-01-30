Спасатели в США извлекли из воды 28 тел погибших в результате авиакатастрофы...
Спасатели в США извлекли из воды 28 тел погибших в результате авиакатастрофы, сообщил глава пожарной охраны Вашингтона Джон Доннелли.
Отмечается, что 27 обнаруженных тел - пассажиры гражданского самолета и один - с вертолета US Black Hawk.
Уточняется, что власти США уже не рассчитывают найти выживших.
Фигурист Антон Спиридонов сообщил, что его не было на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Ранее о том, что он там находился, сообщали Telegram-каналы.
Ранее стало известно, что столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 под Вашингтоном произошло на высоте около 90 метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru