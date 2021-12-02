Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы шахтеров
Президент Владимир Путин эмоционально прокомментировал условия работы шахтеров, сообщает РИА Новости.
Во время совещания по ситуации в угольной отрасли глава государства был возмущён фактом отсутствия условий безопасности на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погиб 51 человек и десятки пострадали.
«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — указал Путин и ударил кулаком по столу.
Ранее Путин подписал указ о награждении шестерых горноспасателей, которые работали в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщают «Невские новости». Пятеро из них будут награждены посмертно.
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