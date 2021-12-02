Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы шахтеров

Президент Владимир Путин эмоционально прокомментировал условия работы шахтеров, сообщает РИА Новости.

Ростехнадзор озвучил основную версию ЧП на «Листвяжной»

Во время совещания по ситуации в угольной отрасли глава государства был возмущён фактом отсутствия условий безопасности на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погиб 51 человек и десятки пострадали.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — указал Путин и ударил кулаком по столу.

Ранее Путин подписал указ о награждении шестерых горноспасателей, которые работали в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщают «Невские новости». Пятеро из них будут награждены посмертно.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинКузбассГибельВзрывШахтеры
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