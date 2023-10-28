Токаев объявил в Казахстане 29 октября днём траура по погибшим шахтерам

«Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днём общенационального траура», — говорится в официальном сообщении.



Также президент Казахстана заверил, что власти окажут необходимую помощь в спасении горняков, а также - семьям пострадавших и погибших шахтеров. Токаев заявил о необходимости выяснить все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает RT.

По данным «Известий», на момент аварии под землей находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность. Сообщалось о 21 погибшем и поиске 23 горняков. Причиной аварии называют взрыв газометана в лаве, пишет издание.



