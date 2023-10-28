Токаев объявил в Казахстане 29 октября днём траура по погибшим шахтерам
В Казахстане 29 октября объявлен днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.
«Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днём общенационального траура», — говорится в официальном сообщении.
Также президент Казахстана заверил, что власти окажут необходимую помощь в спасении горняков, а также - семьям пострадавших и погибших шахтеров. Токаев заявил о необходимости выяснить все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает RT.
По данным «Известий», на момент аварии под землей находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность. Сообщалось о 21 погибшем и поиске 23 горняков. Причиной аварии называют взрыв газометана в лаве, пишет издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru