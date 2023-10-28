СМИ сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Караганде

«В многопрофильную больницу им. Макажанова поступило 18 пациентов. 15 пациентов находятся в отделении токсикологии с отравлением угарным газом,», — рассказала Тулегенова.

По ее словам по одному пациенту направлено в реанимацию из-за множественных переломов, а также – в травматологию и на амбулаторное лечение. Все получают необходимую помощь, заверила глава областного управления здравоохранения.

По данным «Известий», на момент аварии под землей находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность. Сообщалось о 21 погибшем и поиске 23 горняков. Причиной аварии называют взрыв газометана в лаве, пишет издание.





