Thai PBS: В Таиланде из-за мощного взрыва погибли как минимум девять человек

Мощный взрыв прогремел в Таиланде, сообщает телеканал Thai PBS.

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По данным СМИ, в результате детонации пиротехники на складе в городе Сунгайколок погибли девять человек, а более 130 получили ранения. Отмечается, что ударной волной были повреждены близлежащие дома.

Сейчас спасатели ищут людей под завалами, в связи с чем количество пострадавших и погибших может увеличиться.

Накануне мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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