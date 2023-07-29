Thai PBS: В Таиланде из-за мощного взрыва погибли как минимум девять человек
29 июля 202319:51
Мощный взрыв прогремел в Таиланде, сообщает телеканал Thai PBS.
По данным СМИ, в результате детонации пиротехники на складе в городе Сунгайколок погибли девять человек, а более 130 получили ранения. Отмечается, что ударной волной были повреждены близлежащие дома.
Сейчас спасатели ищут людей под завалами, в связи с чем количество пострадавших и погибших может увеличиться.
Накануне мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru