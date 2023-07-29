Thai PBS: В Таиланде из-за мощного взрыва погибли как минимум девять человек

По данным СМИ, в результате детонации пиротехники на складе в городе Сунгайколок погибли девять человек, а более 130 получили ранения. Отмечается, что ударной волной были повреждены близлежащие дома.

Сейчас спасатели ищут людей под завалами, в связи с чем количество пострадавших и погибших может увеличиться.

Накануне мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

