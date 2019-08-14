Террористы в Идлибе сбили сирийский истребитель и захватили пилота

В сирийской провинции Идлиб боевики вооруженной оппозиции подбили сирийский истребитель. Как сообщает ТАСС, военный самолет упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Тамана.

Отмечается, что катапультировавшегося сирийского летчика захватили в плен террористы "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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Самолет был сбит, когда атаковал позиции боевиков в Хан-Шейхуне.

Отметим, что столкновения между сирийскими военными и террористами продолжаются в идлибской зоне деэскалации. 9 августа сообщалось о 10 погибших военных сирийской армии в результате атаки боевиков.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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