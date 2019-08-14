Террористы в Идлибе сбили сирийский истребитель и захватили пилота

Самолет был сбит, когда атаковал позиции боевиков в Хан-Шейхуне.

Отметим, что столкновения между сирийскими военными и террористами продолжаются в идлибской зоне деэскалации. 9 августа сообщалось о 10 погибших военных сирийской армии в результате атаки боевиков.

