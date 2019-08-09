Атака террористов в Идлибе унесла жизни 10 сирийских военных

В идлибской зоне деэскалации произошло столкновение боевиков с военными сирийской армии. Результатом перестрелки стала гибель десяти военнослужащих, сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще не менее 20 служащих сирийской армии получили ранения. В итоге сирийской армии удалось отбросить боевиков от позиций, занимаемых правительственными войсками.

По информации агентства, ситуация в Идлибе остается напряженной.



