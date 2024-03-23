Террорист заявил, что они выкинули автоматы у дороги по пути в Брянскую область

Третий из задержанных террористов, причастных к стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, заявил, что они с подельниками выбросили оружие у дороги по пути в Брянскую область во время побега.

Кадыров призвал ликвидировать террористов на фоне теракта в «Крокусе»

«Оружие сбросили где-то на дорогу. Мои друзья выкинули. Нас задержали уже без автоматов. Мы его скинули до того, как сюда приехали», - сказал преступник.

Ранее один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта. Второй заявил, что купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. По его словам, он познакомился с одним из террористов в Telegram, отмечает «Радиоточка НСН».

По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: commons.wikimedia.org
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеТерактыАвтомат

Горячие новости

Все новости

партнеры