Террорист заявил, что они выкинули автоматы у дороги по пути в Брянскую область

«Оружие сбросили где-то на дорогу. Мои друзья выкинули. Нас задержали уже без автоматов. Мы его скинули до того, как сюда приехали», - сказал преступник.

Ранее один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта. Второй заявил, что купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. По его словам, он познакомился с одним из террористов в Telegram, отмечает «Радиоточка НСН».

По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.

