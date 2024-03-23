Террорист заявил, что они выкинули автоматы у дороги по пути в Брянскую область
Третий из задержанных террористов, причастных к стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, заявил, что они с подельниками выбросили оружие у дороги по пути в Брянскую область во время побега.
«Оружие сбросили где-то на дорогу. Мои друзья выкинули. Нас задержали уже без автоматов. Мы его скинули до того, как сюда приехали», - сказал преступник.
Ранее один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта. Второй заявил, что купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. По его словам, он познакомился с одним из террористов в Telegram, отмечает «Радиоточка НСН».
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru