«Терпимо»: Находящийся в больнице режиссер Сокуров рассказал о своем самочувствии

На вопрос о причине, по которой он оказался в больнице, народный артист РФ не ответил, но рассказал о своём состоянии.

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — заключил Сокуров.

Ранее российский певец Стас Пьеха объяснил, что его госпитализация в Боткинскую больницу связана с проблемами с сердцем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

