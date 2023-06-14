«Терпимо»: Находящийся в больнице режиссер Сокуров рассказал о своем самочувствии

Российский режиссёр и сценарист Александр Сокуров подтвердил «Известиям» появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации.

Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

На вопрос о причине, по которой он оказался в больнице, народный артист РФ не ответил, но рассказал о своём состоянии.

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — заключил Сокуров.

Ранее российский певец Стас Пьеха объяснил, что его госпитализация в Боткинскую больницу связана с проблемами с сердцем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаКинорежиссёрГоспитализацияАлександр Сокуров

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