«Терпимо»: Находящийся в больнице режиссер Сокуров рассказал о своем самочувствии
14 июня 202315:35
Российский режиссёр и сценарист Александр Сокуров подтвердил «Известиям» появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации.
На вопрос о причине, по которой он оказался в больнице, народный артист РФ не ответил, но рассказал о своём состоянии.
«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — заключил Сокуров.
Ранее российский певец Стас Пьеха объяснил, что его госпитализация в Боткинскую больницу связана с проблемами с сердцем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru