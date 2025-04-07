МИД РФ призвал ВОЗ оставаться вне политики
Работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должна оставаться вне политики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В тексте по случаю дня основания ВОЗ говорится, что Россия готова продолжать вносить свой соизмеримый вклад «в развитие многостороннего взаимодействия и обновление глобальной архитектуры здравоохранения».
«Основываясь на принципах справедливости, взаимного уважения и равенства», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в ВОЗ заяили, что специалистам удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru