МИД РФ призвал ВОЗ оставаться вне политики

Работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должна оставаться вне политики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

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В тексте по случаю дня основания ВОЗ говорится, что Россия готова продолжать вносить свой соизмеримый вклад «в развитие многостороннего взаимодействия и обновление глобальной архитектуры здравоохранения».

«Основываясь на принципах справедливости, взаимного уважения и равенства», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в ВОЗ заяили, что специалистам удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМИД РФВОЗ

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