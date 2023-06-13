Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации
13 июня 202315:20
Телеведущий Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. В разговоре с ТАСС он заявил, что проходит плановое медобследование.
«У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», - заявил Пельш, и добавил с ним все в порядке.
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru