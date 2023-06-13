Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. В разговоре с ТАСС он заявил, что проходит плановое медобследование.

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«У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», - заявил Пельш, и добавил с ним все в порядке.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияВалдис Пельш

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