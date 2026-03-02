Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске
2 марта 202612:08
Возгорание произошло на топливном терминале в Новороссийске в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Пожар возник минувшей ночью, пишет RT.
«Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 кв. метров», - отметили в оперштабе.
К борьбе с огнем привлекли 25 специалистов и девять единиц техники.
Ранее стало известно, что после атаки дронов в Новороссийске были повреждены восемь многоквартирных домов, девять частных, а также детский сад.
