Теплоход врезался в причал на набережной в Ярославле
Круизный теплоход врезался в причал на Волге в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека», — отметил собеседник агентства.
По данным источника, всех пассажиров эвакуировали.
Как сообщает канал «Первый Ярославский», ЧП произошло около 12:00 мск, на борту теплохода находились почти 100 человек. Очевидцы заявляли, что пострадали по меньшей мере четыре человека.
Региональное управление МЧС подтвердило данные об инциденте. В ведомстве указали, что с судна эвакуируют около 100 пассажиров.
Ранее в Марий Эл резиновая моторная лодка столкнулась с теплоходом-толкачом, один мужчина утонул, еще одного госпитализировали с ушибами и ссадинами передней брюшной стенки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru