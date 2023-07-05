Теплоход врезался в причал на набережной в Ярославле

«Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека», — отметил собеседник агентства.

По данным источника, всех пассажиров эвакуировали.

Как сообщает канал «Первый Ярославский», ЧП произошло около 12:00 мск, на борту теплохода находились почти 100 человек. Очевидцы заявляли, что пострадали по меньшей мере четыре человека.

Региональное управление МЧС подтвердило данные об инциденте. В ведомстве указали, что с судна эвакуируют около 100 пассажиров.

Ранее в Марий Эл резиновая моторная лодка столкнулась с теплоходом-толкачом, один мужчина утонул, еще одного госпитализировали с ушибами и ссадинами передней брюшной стенки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

