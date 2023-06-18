В Астраханской области сел на мель теплоход с пассажирами

Инцидент произошел вблизи поселка Черный Яр. Теплоход следовал маршрутом Казань - Астрахань.

По данным ГУ МЧС, на борту теплохода находятся 186 человек. В результате происшествия никто не пострадал, судно не получило пробоин. Снимать теплоход с мели будет буксир, пишет «Газета.ру».

Как сообщает «Радиоточка НСН», Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца в Волге более чем в 40 раз.

