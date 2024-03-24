Тему «Разговоров о важном» в школах поменяли в связи с терактом в «Крокусе»

Тему внеурочного занятия «Разговоры о важном» в школах заменили с «Россия - спортивная держава» на «Единство народов России» после теракта в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.

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Занятие пройдет в понедельник, 25 марта. Школьникам расскажут о терроризме и борьбе с ним, а также важности соблюдения правил безопасности.

Кроме того, учащимся покажут фрагмент из обращения президента России Владимира Путина 23 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 137 человек, пострадали 182, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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