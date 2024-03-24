Тему «Разговоров о важном» в школах поменяли в связи с терактом в «Крокусе»
24 марта 202421:43
Тему внеурочного занятия «Разговоры о важном» в школах заменили с «Россия - спортивная держава» на «Единство народов России» после теракта в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.
Занятие пройдет в понедельник, 25 марта. Школьникам расскажут о терроризме и борьбе с ним, а также важности соблюдения правил безопасности.
Кроме того, учащимся покажут фрагмент из обращения президента России Владимира Путина 23 марта.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 137 человек, пострадали 182, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru