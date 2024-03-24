Тему «Разговоров о важном» в школах поменяли в связи с терактом в «Крокусе»

Занятие пройдет в понедельник, 25 марта. Школьникам расскажут о терроризме и борьбе с ним, а также важности соблюдения правил безопасности.

Кроме того, учащимся покажут фрагмент из обращения президента России Владимира Путина 23 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 137 человек, пострадали 182, передает «Радиоточка НСН».

