Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин в воскресенье, 24 марта, посетил церковь в государственной резиденции Ново-Огарево. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Как сообщил Следственный комитет, число жертв теракта увеличилось до 137. С места преступления изъяли около 500 патронов, два автомата, 28 магазинов и четыре комплекта боевой амуниции. Ведомство ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Минздрава Подмосковья, при теракте пострадали 180 человек. Госпитализированы 142, из них 32 уже выписаны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru