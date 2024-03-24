Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Москве началось опознание жертв теракта в «Крокусе»

По его словам, Путин в воскресенье, 24 марта, посетил церковь в государственной резиденции Ново-Огарево. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Как сообщил Следственный комитет, число жертв теракта увеличилось до 137. С места преступления изъяли около 500 патронов, два автомата, 28 магазинов и четыре комплекта боевой амуниции. Ведомство ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Минздрава Подмосковья, при теракте пострадали 180 человек. Госпитализированы 142, из них 32 уже выписаны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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