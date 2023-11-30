Подруга убитой в Турции россиянки рассказала о бегстве ее экс-супруга
Андрей Кушлевич, экс-супруг убитой в турецком Бодруме россиянки Ирины Двизовой, свободно выехал из Турции в Литву вместе с ее пятилетним сыном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на близкую подругу убитой.
По ее словам, ранее Кушлевич был судим и находился в тюрьме, однако сбежал из-под стражи и сейчас находится в международном розыске.
Говоря о расправе, женщина заявила, что Кушлевич выстрел в головы, а потом в тела. «Замотал их как елки новогодние и на машине Иры вывез их и выбросил», – отметила подруга покойной.
Убитая россиянка, которую нашли в турецком курортном районе Бодрум вместе с погибшей дочерью, работала моделью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru