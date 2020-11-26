Тело российского военного обнаружено в Армении
Тело военнослужащего из России было обнаружено на территории Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что признаки насильственной смерти на теле мужчины выявлены не были. В Армении началось расследование произошедшего.
По данным агентства, тело россиянина обнаружил сослуживец вне территории воинской части.
В конце сентября текущего года произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Обе стороны понесли потери как среди военных, так и среди мирного населения.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По его условиям, в регионе разместятся российские миротворцы, а Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными.
Между тем, на Кавказе погиб ещё один российский военный. Военнослужащий военной базы в Абхазии задавлен грузовиком, информирует пресс-служба Южного военного округа. Как уточняет «Свободная пресса», ЧП случилось из-за нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке.
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