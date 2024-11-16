Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская»
16 ноября 202416:21
Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская», сообщили в Следственном комитете РФ.
Ночью 16 ноября на шахте произошел подземный толчок, после чего обрушилась горная масса с кровли шахты.
Губернатор региона Илья Середюк заявил, что поставил на личный контроль ситуацию с разбором завалов и поиском пропавшего горняка.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru