Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская»

Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте «Таштагольская», сообщили в Следственном комитете РФ.

На шахте в Кузбассе произошел повторный горный удар

Ночью 16 ноября на шахте произошел подземный толчок, после чего обрушилась горная масса с кровли шахты.

Губернатор региона Илья Середюк заявил, что поставил на личный контроль ситуацию с разбором завалов и поиском пропавшего горняка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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