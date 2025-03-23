Тело новорожденной девочки нашли в канализации под Коломной
Тело новорожденной девочки обнаружили в канализационной трубе в деревне Емельяновка Коломенского района, сообщили в Следственном комитете по Московской области.
По предварительным данным, сотрудников коммунальных служб вызвали жильцы дома, которые пожаловались на засор трубы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП и ищут мать ребенка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Ранее красноярская девятиклассница выбросила своего новорожденного младенца в мусорный бак после того, как родила его в ванной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru