Тело новорожденной девочки нашли в канализации под Коломной

Тело новорожденной девочки обнаружили в канализационной трубе в деревне Емельяновка Коломенского района, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

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По предварительным данным, сотрудников коммунальных служб вызвали жильцы дома, которые пожаловались на засор трубы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП и ищут мать ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее красноярская девятиклассница выбросила своего новорожденного младенца в мусорный бак после того, как родила его в ванной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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