Младенец на обочине: Детский омбудсмен раскрыла детали происшествия в Подмосковье

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту обнаружения годовалого ребенка, который ползал на обочине Старо-Рязанского шоссе. Видео шокирующего инцидента доступно в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мишонова рассказала, что бабушку, вероятно, могут госпитализировать из-за психического обострения.

«Это невозможно объяснить. Там бабушка с заболеванием. Она ночью взяла ребенка и ушла. Никто такого не ожидал. Понятно, что сейчас будет совершенно другой контроль за бабушкой. Ее, наверное, госпитализируют в связи с обострением. Но никто не может никакие условия ставить, мол, уберите бабушку, тогда получите ребенка. Родители сами должны принимать решение, как быть дальше. Маму девочки саму откачивали после инцидента, у нее давление поднялось», - сказала собеседница НСН.

Напомним, автомобилист ехал рядом с деревней Становое по Старо-Рязанскому шоссе в Раменском округе и заметил на проезжей части 11-месячного ребенка без одежды и родителей. Мужчина остановился и занес девочку в машину, вызвал полицию и скорую. Прокуратура Подмосковья сейчас проверяет семью девочки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

