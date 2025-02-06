Младенец на обочине: Детский омбудсмен раскрыла детали происшествия в Подмосковье
За бабушкой ребенка, которого она ночью вынесла из дома и оставила на обочине дороги в Подмосковье, нужен контроль, сказала НСН Ксения Мишонова.
Маму девочки, которую нашли на обочине в Подмосковье, пришлось приводить в чувство, так как у нее поднялось давление, заявила в эфире НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Оказалось, что бабушка тайно вынесла девочку из дома ночью и оставила около проезжей части.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту обнаружения годовалого ребенка, который ползал на обочине Старо-Рязанского шоссе. Видео шокирующего инцидента доступно в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мишонова рассказала, что бабушку, вероятно, могут госпитализировать из-за психического обострения.
«Это невозможно объяснить. Там бабушка с заболеванием. Она ночью взяла ребенка и ушла. Никто такого не ожидал. Понятно, что сейчас будет совершенно другой контроль за бабушкой. Ее, наверное, госпитализируют в связи с обострением. Но никто не может никакие условия ставить, мол, уберите бабушку, тогда получите ребенка. Родители сами должны принимать решение, как быть дальше. Маму девочки саму откачивали после инцидента, у нее давление поднялось», - сказала собеседница НСН.
Напомним, автомобилист ехал рядом с деревней Становое по Старо-Рязанскому шоссе в Раменском округе и заметил на проезжей части 11-месячного ребенка без одежды и родителей. Мужчина остановился и занес девочку в машину, вызвал полицию и скорую. Прокуратура Подмосковья сейчас проверяет семью девочки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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