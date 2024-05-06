Тело мужчин было найдено в сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке
Тело мужчины 1948 года рождения было обнаружено в СНТ «Локомотив» в Вихоревке. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, информацию о погибшем он получил от мэра населённого пункта Николая Дружинина.
«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели», - написал Кобзев.
Он также добавил, что в Вихоревке пожар был локализован.
Ранее Кобзев заявил, что из-за событий в Братском районе и Вихоревке, а также в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, в Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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