Тело мужчин было найдено в сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке

По его словам, информацию о погибшем он получил от мэра населённого пункта Николая Дружинина.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели», - написал Кобзев.

Он также добавил, что в Вихоревке пожар был локализован.

Ранее Кобзев заявил, что из-за событий в Братском районе и Вихоревке, а также в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, в Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

