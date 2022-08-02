Тело младенца нашли на обочине дороги в Челябинске

Тело новорождённой девочки было обнаружено в Челябинске около проезжей части, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка

В сообщении говорится, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, смерти младенца.

Ранее две девочки подросткового возраста были найдены погибшими в поселке Ровеньки Белгородской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПогибшиеДетиЧелябинскСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры