Тело младенца нашли на обочине дороги в Челябинске
2 августа 202218:25
Тело новорождённой девочки было обнаружено в Челябинске около проезжей части, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В сообщении говорится, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, смерти младенца.
Ранее две девочки подросткового возраста были найдены погибшими в поселке Ровеньки Белгородской области.
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2 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru