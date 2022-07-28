Тела двух подростков найдены в Белгородской области
28 июля 202222:28
Две девочки подросткового возраста были найдены погибшими в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.
Согласно данным пресс-службы СУ СК по Белгородской области, обстаятельства гибели выясняются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Ведерников: автобусное сообщение Псков - Витебск будет запущено с августа
- Тела двух подростков найдены в Белгородской области
- Два пилота разбились на истребителе МиГ-21 в Индии
- В Москве из-за циклона дерево упало на женщину
- Байден: экономика США не находится в рецессии
- Турецкие болельщики скандировали имя Путина во время игры с киевским «Динамо»
- Украина попросила отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»
- ООН призывает КНДР к переговорам о мирной денуклеаризации
- Транзит в Калининград может быть остановлен из-за проблем с литовским банком
- Посол РФ заявила о готовности поставок газа в Болгарию
28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru