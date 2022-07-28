Тела двух подростков найдены в Белгородской области

Две девочки подросткового возраста были найдены погибшими в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

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Согласно данным пресс-службы СУ СК по Белгородской области, обстаятельства гибели выясняются.


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