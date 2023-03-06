Телеведущая Вербицкая раскрыла подробности ДТП с КамАзом
Телеведущая Лариса Вербицкая в интервью «Вечерней Москве» заявила, что информация в СМИ о том, что она якобы попала в страшное ДТП, сильно преувеличена.
По её словам, в результате аварии, которая произошла 2 марта, никто не пострадал, а её автомобиль отделался «небольшой царапиной».
«Всё нормально, всё хорошо! Никаких серьёзных проблем нет. Авария для меня обошлась небольшой царапиной на задней пассажирской двери», - рассказала Вербицкая.
Ранее директор телеведущей рассказала, что ДТП произошло на улице Профсоюзной, дом 91. По словам Вербицкой, водитель грузовика КамАЗ решил перестроиться и выполняя маневр задел в её автомобиль, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Экс-замглавы Минпросвещения и ректору «Шанинки» продлили меру пресечения
- 8 Марта на Украине предложили переименовать в день защиты прав женщин
- Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- СМИ: Умер последний участник классического состава группы Lynyrd Skynyrd
- Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
- В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
- Опрос: Российские работодатели отказываются от удаленки
- Глава МАГАТЭ призвал КНДР выполнить обязательства по ядерной программе
- Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале рухнули на 62 процента
- В Иране сообщили о разработке нового БПЛА на базе самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru