Телеведущая Вербицкая раскрыла подробности ДТП с КамАзом

По её словам, в результате аварии, которая произошла 2 марта, никто не пострадал, а её автомобиль отделался «небольшой царапиной».

«Всё нормально, всё хорошо! Никаких серьёзных проблем нет. Авария для меня обошлась небольшой царапиной на задней пассажирской двери», - рассказала Вербицкая.

Ранее директор телеведущей рассказала, что ДТП произошло на улице Профсоюзной, дом 91. По словам Вербицкой, водитель грузовика КамАЗ решил перестроиться и выполняя маневр задел в её автомобиль, сообщает НСН.

