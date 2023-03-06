Телеведущая Вербицкая раскрыла подробности ДТП с КамАзом

Телеведущая Лариса Вербицкая в интервью «Вечерней Москве» заявила, что информация в СМИ о том, что она якобы попала в страшное ДТП, сильно преувеличена.

С актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП

По её словам, в результате аварии, которая произошла 2 марта, никто не пострадал, а её автомобиль отделался «небольшой царапиной».

«Всё нормально, всё хорошо! Никаких серьёзных проблем нет. Авария для меня обошлась небольшой царапиной на задней пассажирской двери», - рассказала Вербицкая.

Ранее директор телеведущей рассказала, что ДТП произошло на улице Профсоюзной, дом 91. По словам Вербицкой, водитель грузовика КамАЗ решил перестроиться и выполняя маневр задел в её автомобиль, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеТелевидениеТелеведущийДтп В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры