Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с КамАЗом

Российская телеведущая Лариса Вербицкая рассказала «Ленте.ру», что попала в ДТП.

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По её словам, водитель грузовика КамАЗ решил перестроиться и выполняя маневр въехал в её автомобиль.

«Никто не пострадал... Всё в порядке», — уточнила Вербицкая.

Директор телеведущей добавила, что ДТП произошло на улице Профсоюзной, дом 91.

Ранее заслуженная артистка РФ Анна Большова, управляя автомобилем, сбила насмерть женщину в населённом пункте Грачёвка Калужской области, сообщает RT.

Позже с неё сняли обвинения, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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