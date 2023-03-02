Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с КамАЗом
Российская телеведущая Лариса Вербицкая рассказала «Ленте.ру», что попала в ДТП.
По её словам, водитель грузовика КамАЗ решил перестроиться и выполняя маневр въехал в её автомобиль.
«Никто не пострадал... Всё в порядке», — уточнила Вербицкая.
Директор телеведущей добавила, что ДТП произошло на улице Профсоюзной, дом 91.
Ранее заслуженная артистка РФ Анна Большова, управляя автомобилем, сбила насмерть женщину в населённом пункте Грачёвка Калужской области, сообщает RT.
Позже с неё сняли обвинения, напоминает НСН.
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