СМИ: жена Укупника сбила пешехода в Москве

Супруга композитора и певца Аркадия Укупника сбила в Москве пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает РИА Новости соссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы

В столичной полиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что инцидент произошёл на Спартаковской улице 8 июня, при этом личность водителя раскрывать не стали.

Собеседник агентства утверждает, что за рулём автомобиля Range Rover, под колёса которого попал пешеход, была жена Укупника.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов подтвердил, что доставщика еды в Москве сбил его служебный автомобиль, и что в момент ДТП он находился в машине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПешеходыДтп В МосквеЖена
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры