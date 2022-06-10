СМИ: жена Укупника сбила пешехода в Москве

В столичной полиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что инцидент произошёл на Спартаковской улице 8 июня, при этом личность водителя раскрывать не стали.

Собеседник агентства утверждает, что за рулём автомобиля Range Rover, под колёса которого попал пешеход, была жена Укупника.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов подтвердил, что доставщика еды в Москве сбил его служебный автомобиль, и что в момент ДТП он находился в машине.