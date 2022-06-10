СМИ: жена Укупника сбила пешехода в Москве
Супруга композитора и певца Аркадия Укупника сбила в Москве пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает РИА Новости соссылкой на источник в правоохранительных органах.
В столичной полиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что инцидент произошёл на Спартаковской улице 8 июня, при этом личность водителя раскрывать не стали.
Собеседник агентства утверждает, что за рулём автомобиля Range Rover, под колёса которого попал пешеход, была жена Укупника.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов подтвердил, что доставщика еды в Москве сбил его служебный автомобиль, и что в момент ДТП он находился в машине.
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