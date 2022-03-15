Телеканал Fox News заявил о смерти своего оператора на Украине

Ранее ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс в своем Twitter рассказал, что оператор телеканала Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл.

«Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье», — подчеркнул Робертс.

Как отмечает ТАСС, информацию о ранении Холла подтвердили в Пентагоне.

