Телеканал Fox News заявил о смерти своего оператора на Украине

Телеканал Fox News заявил, что их оператор, накануне попавший под огонь на Украине, скончался.

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Ранее ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс в своем Twitter рассказал, что оператор телеканала Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл.

«Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье», — подчеркнул Робертс.

Как отмечает ТАСС, информацию о ранении Холла подтвердили в Пентагоне.

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Фото: скриншот видео
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