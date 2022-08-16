Telegram оштрафовали за отказ удалить инструкции по проведению диверсий
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление канала, публикующего инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС.
Суд признал мессенджер виновным Telegram по статье КоАП РФ о неудалении владельцем информационного ресурса информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности и назначил штрафа в размере семи млн рублей.
Речь идёт о Telegram-каналах, в том числе белорусских, в которых размещались посты о действиях для задержки поездов с военной техникой.
Ранее суд оштрафовал Telegram на четыре млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает RT.
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