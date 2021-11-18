Telegram оштрафовали в России ещё на 3 млн рублей
18 ноября 202115:06
Мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент, сообщает ТАСС.
Рассмотрев очередной административный протокол, суд назначил Telegram ещё три млн рублей штрафа, общая сумма которых теперь составляет 42 млн рублей.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok, их общая сумма составила 180 млн рублей.
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18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru