Telegram оштрафовали в России ещё на 3 млн рублей

Мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент, сообщает ТАСС.

Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Рассмотрев очередной административный протокол, суд назначил Telegram ещё три млн рублей штрафа, общая сумма которых теперь составляет 42 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok, их общая сумма составила 180 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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