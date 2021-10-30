Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Приставы открыли против Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 млн рублей. Это – штрафы за отказ удалить противоправный контент. В общей сложности по исполнительным производствам предстоит взыскать 43 млн рублей, отмечает Интерфакс.

По данным банка Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3, 4 и 5 миллионов рублей. Ранее ведомство завело восемь дел о принуждении Facebook к выплате 26 млн рублей.