Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Приставы открыли против Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 млн рублей. Это – штрафы за отказ удалить противоправный контент. В общей сложности по исполнительным производствам предстоит взыскать 43 млн рублей, отмечает Интерфакс.

По данным банка Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3, 4 и 5 миллионов рублей. Ранее ведомство завело восемь дел о принуждении Facebook к выплате 26 млн рублей.

«Косметолог» Цукерберг: Клименко объяснил возможное переименование Facebook

Между тем, акции компании Facebook демонстрируют рост на фоне официальной новости о переименовании корпорации. По данным торгов, вечером в четверг, 28 октября, акции компании выросли на 3%. О смене названия компании на Meta ранее в ходе онлайн-презентации рассказал её основатель Марк Цукерберг. Он отметил, что глaвнaя мотивaция — покaзaть, что Facebook нaмного больше, чем просто кaкaя-то соцсеть.

Meta — это компaния социaльных технологий, онa объединит все приложения и нaрaботки под одним новым брендом. A тaкже будет зaнимaться рaзвитием “метaвселенной” — это aнaлог виртуaльной реaльности, о которой в последние годы очень много говорит Цукерберг.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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