В Кемеровской области ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования», - говорится в документе.