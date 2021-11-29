В Кемеровской области ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
«Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования», - говорится в документе.
Глава региона оставил за собой руководство работами по ликвидации ЧС.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
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