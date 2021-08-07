Техника Минобороны доставлена в Иркутскую область для ликвидации пожаров

Техника для ликвидации лесных пожаров Министерства обороны России уже доставлена в Иркутскую область. Колонна движется в Киренский район для борьбы с огнем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Колонна техники Минобороны России сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска)», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего в Киренский район выдвинулось 19 единиц техники для тушения лесных пожаров, уточняет RT.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в семи районах Иркутской области: в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
ТЕГИ:Минобороны РФМинобороныИркутская ОбластьЛесные Пожары
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