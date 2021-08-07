Техника Минобороны доставлена в Иркутскую область для ликвидации пожаров

Естественная убыль населения в России за первое полугодие выросла почти на 60% Молодые люди тяжелее переносят прививки от коронавируса Жители Франции вышли на протесты против ограничительных санитарных мер Россияне стали чаще сталкиваться с чёрными кредиторами Москвичам пообещали облачность и жару