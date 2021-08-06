Глава МЧС России предрек увеличение числа и масштабов стихийных бедствий

Количество и масштабы стихийных бедствий в России будут увеличиваться, считает глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Об этом глава ведомства заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Слова Зиничева приводит ТАСС. Глава МЧС отметил, что за 7 месяцев 2021 года ущерб от паводков составил 7,5 млрд рублей.

Зиничев предложил проработать правовой механизм переселения граждан из зон подтопления с соответствующей компенсацией, а также ввести мораторий на хозяйственное использование этих земель.

Кроме того, глава МЧС выступил с предложением вернуть контроль за охраной и защитой лесов на федеральный уровень.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин отметил, что Россия в целом научилась оперативно реагировать на угрозы, однако случаются сбои при ликвидации последствий ЧС, сообщает МИР 24. Также глава государства осмотрел с вертолета районы Челябинской области, пострадавшие от природных пожаров, пишет News.ru.

