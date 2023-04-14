«Технический сбой»: Во «Внуково» объяснили появление прямого рейса в Тбилиси
Изменений в расписании Международного аэропорта «Внуково» нет, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Комментируя сообщения в соцсетях о том, что на онлайн-табло московского аэропорта появился прямой рейс в Тбилиси, представители «Внуково» пояснили, что это случилось по причине технического сбоя.
«Зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для устранения», — сообщили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока преждевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru