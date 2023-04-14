«Технический сбой»: Во «Внуково» объяснили появление прямого рейса в Тбилиси

Комментируя сообщения в соцсетях о том, что на онлайн-табло московского аэропорта появился прямой рейс в Тбилиси, представители «Внуково» пояснили, что это случилось по причине технического сбоя.

«Зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для устранения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока преждевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

