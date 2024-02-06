Театральный коллектив не смог вылететь в Москву из-за проблем с документами
Труппа Московского современного художественного театра не смогла вылететь из Шанхая в Москву после гастролей по более чем 20 китайским городам. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.
По словам директора театра Руслана Банковского, коллектив ехал в поезде всю ночь, однако в аэропорту труппу ждал неприятный сюрприз — артистов не пустили в самолет. Причиной инцидента стала «недоработка китайской стороны с документами». «Артисты застряли в аэропорту», — резюмировал Банковский.
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