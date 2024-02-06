Театральный коллектив не смог вылететь в Москву из-за проблем с документами

По словам директора театра Руслана Банковского, коллектив ехал в поезде всю ночь, однако в аэропорту труппу ждал неприятный сюрприз — артистов не пустили в самолет. Причиной инцидента стала «недоработка китайской стороны с документами». «Артисты застряли в аэропорту», — резюмировал Банковский.

Ранее летевший из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в Перми из-за агрессивного поведения пассажира

