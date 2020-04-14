Тбилиси и Батуми закрыли на 10 дней из-за коронавируса

С вечера 15 апреля будет закрыт въезд и выезд в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми, заявил на брифинге во вторник премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Глава правительства также объявил, что президент страны обратится к парламенту по поводу продления режима ЧП в стране из-за коронавируса до 10 мая, передаёт «Sputnik Грузия».

По словам Гахария, сейчас инфекция начала распространяться внутри страны, поэтому власти не могут прогнозировать, когда будет пик.

Первый случай Covid-19 в Грузии выявили 26 февраля, режим ЧП был введён в конце марта. Сейчас коронавирус нового типа диагностирован у 296 человек, ещё 500 случаев проверяются. 69 пациентов выздоровели, три человека скончались.

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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