В Грузии из-за COVID-19 вводят комендантский час

В рамках борьбы с распространением COVID-19 на всей территории Грузии вводится комендантский час. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Отмечается, что данное решение вступает в силу с 8:00 вторника, 31 марта. Всем жителям будет запрещено перемещения пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.

Напомним, 20 марта грузинские власти объявили, что с 21 числа из-за пандемии COVID-19 Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами. Позже президент Саломе Зурабишвили на фоне распространения коронавирусной инфекции подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.

ЧП подразумевает частичные ограничения на передвижение и массовые мероприятия. Так, собрания более 10 человек будут наказаны санкциями.