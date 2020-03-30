В Грузии из-за COVID-19 вводят комендантский час
В рамках борьбы с распространением COVID-19 на всей территории Грузии вводится комендантский час. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Отмечается, что данное решение вступает в силу с 8:00 вторника, 31 марта. Всем жителям будет запрещено перемещения пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.
Напомним, 20 марта грузинские власти объявили, что с 21 числа из-за пандемии COVID-19 Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами. Позже президент Саломе Зурабишвили на фоне распространения коронавирусной инфекции подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.
ЧП подразумевает частичные ограничения на передвижение и массовые мероприятия. Так, собрания более 10 человек будут наказаны санкциями.
Ранее НСН писала, что из-за коронавируса власти Грузии могут ввести запрет на проведение масштабных поминок, свадеб и застолий. Об этом на брифинге заявил председатель научного центра Минздрава по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Он отметил, что власти Грузии намерены избежать той ситуации, в которой сейчас находятся некоторые европейские страны, вносившие ограничения с опозданием.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН отметил положительный эффект от превентивных мер, принимаемых грузинскими властями, но усомнился, что запрет на крупные застолья сможет распространиться на граждан страны.
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